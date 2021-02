Itabuna: Câmara abre Ano Legislativo nesta segunda

Uma sessão marcada para começar às 14 horas desta segunda-feira (1º) dará início ao Ano Legislativo de 2021, na Câmara de Itabuna. Sob a presidência do vereador Erasmo Ávila (PSD), o ato, no Plenário Raymundo Lima, será protagonizado pelos 21 vereadores que representarão a população até 2024.

Em nome do Executivo, é esperado o prefeito Augusto Castro (PSD), assim como nome do Poder Judiciário, OAB e demais entidades da sociedade organizada. O momento, atendendo às medidas sanitárias frente à pandemia, contará com a presença física de, no máximo, 80 pessoas em Plenário.

Entretanto, a sociedade poderá acompanhar a sessão de forma simultânea através das redes sociais da Casa – assim como através de um telão a ser instalado do lado de fora. Ou seja, tudo estará ao alcance daqueles que legitimaram a chegada dos edis até a vereança.

Além do presidente Erasmo, já citado, a Mesa Diretora traz os seguintes nomes: Sivaldo Reis/PL (primeiro vice-presidente); Francisco Gomes dos Santos Filho/PSD (segundo vice-presidente); Israel Alves Cardoso/PTC (primeiro secretário); Luiz Alberto do Nascimento Roza/DC (segundo secretário); Francisco Edes Batista/Republicanos (terceiro secretário).

Também foram eleitos a vereadora Wilmaci de Oliveira (Wilma)/PCdoB), mais os edis a seguir: Adão Lima (PSB); Alex Alves de Melo (“Alex da Oficina”)/PTC; Antônio Félix do Nascimento (“Piçarra”)/ Solidariedade; Cosme Oliveira Rosa (PMN), Danilo Freitas Santos (PSL); Fabrício Dias da Silva (“Pancadinha”)/PMN; Gilson Souza de Jesus (PL).

Para completar as 21 cadeiras da Legislatura 2021/2024, José Boaventura (“Kaiá da Saúde)/Avante; José Devaldo dos Santos (“Nem Bahia)/PP; Manoel Porfírio (PT); Marcelo Souza (Cidadania); Ronaldo Geraldo dos Santos (Ronaldão)/PL; Solon Pinheiro (Solidariedade) e Wanderson O. Leone (“Dando Leone”)/PDT.