Itabuna: Câmara convoca secretários para conhecer plano de reabertura do comércio

Qual o plano adotado por Itabuna para reabertura do comércio, fechado há mais de 60 dias? Em busca de resposta para esta pergunta, a Câmara de Itabuna convocou os secretários de Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente, Jorge Vasconcelos; Segurança, Transporte e Trânsito, Valci Serpa; e de Saúde, Uildson Nascimento, assim como convidou o prefeito Fernando Gomes. Tanto a convocação como o citado convite atendem a requerimento do vereador Enderson Guinho (Cidadania). A reunião remota está marcada para a próxima quinta-feira (04 de junho), às 14 horas.

Guinho reitera as cobranças trazidas pela sociedade diante da falta de perspectivas para o setor, somando críticas às estratégias para atendimento aos infectados. Por isso, também convidou para a mesma reunião representantes da ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna); AETU (Associação das Empresas de Transporte Urbano); CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas); MESB (Movimento Empresarial Sul da Bahia).

Para enriquecer o debate, mostrando as opiniões e reivindicações da sociedade, também estão sendo chamadas a participar vozes de sindicatos dos bancários, comerciantes, comerciários; das indústrias sediadas no município; lojistas do Shopping Jequitibá e do comércio situado nos bairros.

O vereador autor da propositura apontou como temas centrais da reunião a “reabertura gradativa do comércio, indústrias e serviço”, mais as “ações para retomada do crescimento da economia local e sua recuperação”. Ele reforça a importância da discussão, sobretudo para “retomar os empregos o quanto antes”. Afinal, já é grande o número de estabelecimentos que vêm fechando as portas e, consequentemente, expressivo o número de funcionários demitidos na cidade. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)