Itabuna: Câmara inicia sanitização e oferece ‘totens’ com álcool em gel

A primeira etapa da sanitização de todos os setores marcou a tarde de quinta-feira (11), na Câmara de Itabuna. Além desta medida, também nesse dia chegaram os dispensadores (totens) de álcool em gel, equipamentos adquiridos desde a gestão passada e que garantem a higienização das mãos de forma bastante prática.

Tais providências deverão ser utilizadas, inicialmente pelo público interno, desde a próxima quinta-feira (18). É porque segue em vigor na Casa a Resolução 001/2021, segundo a qual até o atendimento externo estará suspenso até 19 de fevereiro. O intervalo, passível de prorrogação, é para que adaptações sejam realizadas na tônica de reforçar as medidas de prevenção/combate ao coronavírus.

Segundo o diretor administrativo e financeiro da Câmara, Felipe Eduardo Ramalho, o processo de sanitização completa passará a ser uma rotina semanal no Legislativo. Inicialmente, o procedimento está previsto para ocorrer às sextas-feiras, de modo a não interromper o andamento dos trabalhos.

“O cuidado em resolver todas as situações relacionadas à Covid, pra que não haja disseminação na Casa, é uma preocupação do presidente Erasmo Ávila [PSD]; ele está sempre acompanhando, verificando como estão as coisas, preocupado com tudo que está acontecendo”, ressaltou Felipe Ramalho.

Da mesma forma, em data ainda não definida, deverá ocorrer nova testagem em massa dos vereadores e demais servidores, tal como aconteceu no dia 08 de novembro. Naquela data, o primeiro secretário da Mesa Diretora, Israel Cardoso (PTC), sublinhava o quanto é consenso entre os edis o respeito às medidas sanitárias. “A tranquilidade é de suma importância diante do quadro que vivemos na cidade, com aumento do número de infectados”.