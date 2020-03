Itabuna: Câmara suspende atividades por completo

A profusão de casos suspeitos e crescentes confirmações de coronavírus força medidas cada vez mais restritivas. No Diário Oficial da Câmara de Itabuna, foi publicada nesta segunda-feira (23) uma nova portaria que suspende todas as atividades (internas e externas) até 05 de abril.

Antes de ser confirmado o primeiro caso em Itabuna, o Legislativo tinha adotado por 14 dias o cancelamento de sessões e outros eventos abertos ao público. No período, estaria mantido apenas o serviço interno, com rodízio de funcionários por setor. Entretanto, o cenário da saúde pública requer uma medida ainda mais drástica em favor da prevenção.

Como forma de conter o avanço do vírus Covid-19, as autoridades de saúde recomendam à sociedade a tomada de atitudes que evitem aglomerações. Mais que isso, as pessoas devem ficar em casa. É um conjunto de esforços, para que seja evitado o aumento de contaminações