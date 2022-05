Itabuna: “Carros fumacê” intensificam combate ao mosquito da dengue

Cinco veículos e 10 servidores iniciaram, em Itabuna, as ações de controle químico espacial ao Aedes aegypti – transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika. A ação emprega inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), em veículos circulando nas ruas e avenidas dos bairros entre 17 e 21 horas.

O trabalho dos profissionais e da frota visa intensificar o combate ao mosquito. Atende à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde à Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB).

Os populares “carros fumacê” começam a borrifação pelo Califórnia, Maria Pinheiro e Emmanoel Leão mais 11 bairros e o centro de Itabuna. Como prioridade, os locais que apresentam elevado Índice de Infestação Predial (IIP), acima do tolerável pelo Ministério da Saúde.

Programação para intensificar

Até o próximo dia 28, serão realizados três ciclos de pulverização nestas localidades a cada cinco dias. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Maristella Antunes, as ações de controle químico espacial com os “carros fumacê” chegam para intensificar ainda mais o Plano Estratégico que a Prefeitura de Itabuna vem desenvolvendo para conter o avanço do surto epidêmico registrado nos últimos meses no município.

Ela destaca que, em paralelo à pulverização feita com frota de cinco veículos da SESAB, prosseguem os mutirões envolvendo as secretarias municipais de Saúde, de Segurança e Ordem Pública, de Infraestrutura Urbana, por meio da Superintendência de Serviços Públicos, e a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) em todos os bairros da cidade.

“As ações emergenciais de limpeza e retirada de entulhos de quintais e terrenos para eliminação de possíveis focos do mosquito, bem como a aplicação de larvicidas, pulverização costal e ações educativas continuarão até que o município possa manter o controle efetivo da epidemia, reduzindo o Índice de Infestação Predial e as notificações e confirmações de casos de dengue, chikungunya e zika”, afirma Maristella Antunes.

Recomendação

O emprego de inseticida Ultra Baixo Volume (UBV) também será executado nos bairros Novo Horizonte, Santo Antônio e Pontalzinho, os três primeiros a receber a visita da força-tarefa do Mutirão de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Ainda, no Santo Antônio, Mangabinha, São Caetano, Fátima, Vila Anália e Novo São Caetano,

Aos moradores e proprietários dos mais de 47.800 domicílios e estabelecimentos comerciais e de serviço, existentes nas avenidas, ruas e travessas dos bairros selecionados neste primeiro ciclo, é recomendado que deixem abertas portas e janelas durante a circulação dos veículos para maior alcance do inseticida.