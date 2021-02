Itabuna: Casa da Amizade e Rotary concluem doações de cestas básicas a famílias carentes

A equipe da Casa da Amizade junto com representantes do Rotary Club de Itabuna concluiu sábado (20) a entrega de cestas básicas a famílias carentes em comunidades itabunenses. Naquele dia, foram distribuídos 115 kits alimentares na Rua de Palha, Condomínio São José, bairros Ferradas e Nova Ferradas, além do condomínio Jubiabá.

Essa é a segunda remessa entregue de um total de 250 cestas adquiridas com recursos do Caruru da Amizade, evento beneficente promovido em dezembro do ano passado. Num período marcado pela pandemia do coronavírus, que trouxe ainda mais dificuldade àqueles que já não tinham acesso ao básico, o grupo que idealizou o projeto, formado pelas esposas dos rotarianos. A principal preocupação foi levar o alimento à mesa dessas famílias.

Equipe na distribuição

A distribuição dos itens na manhã do sábado contou com a participação dos rotarianos Marcos Cavalcante e Guilherme Gussão; da presidente da Casa da Amizade, Cheila Tatiana Santos, e do presidente do Rotary, Marcus Vinícius Rodrigues. Ele agradeceu o apoio das pessoas envolvidas na ação daquela manhã, incluindo os carregadores do caminhão.

“Com muita alegria, hoje terminamos de fazer a entrega das cestas básicas resultantes do Caruru da Casa da Amizade. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa ação conjunta da Casa da Amizade com o nosso clube”, comemorou.