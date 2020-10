Itabuna: Catedral recebe doações para crianças do lixão

Será realizada no sábado (10) uma comemoração com os filhos de famílias que trabalham no lixão de Itabuna. Uma forma de marcar, de forma antecipada, o Dia das Crianças, que transcorre no próximo dia 12.Os organizadores convidam a comunidade para aderir à iniciativa, levando doações até a paróquia de São José durante a semana, em horário comercial.

“Às vezes, temos em casa uma roupa, um sapato ou outra coisa que não serve mais para nossos filhos, sobrinhos, mas será muito útil para esses nossos irmãos”, conclamam.