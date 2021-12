Itabuna: CDL anuncia horário especial e traz estimativa de alta nas vendas

A decoração especial, cheia de luzes, cores e enfeites, já ativou o interesse da população de Itabuna e região. Por aqui, a estimativa da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) é para um crescimento de aproximadamente 8,5 por cento nas vendas, numa comparação com o mesmo período de 2020. E o consumidor, como sempre, conta com aquele tempinho extra para ir às compras.

Entre os dias 13 e 15 (segunda a quarta-feira), as lojas ficam abertas das 8h30min às 19 horas. Na quinta e sexta (16 e 17), pode pesquisar e comprar entre 9 e 20 horas. Já no sábado (18), das 9 às 18 horas e no domingo (19), das 15 às 20.

Mais “esticadinha” para passear – e comprar – acontece de 20 a 23 (segunda a quinta), quando as lojas abrem das 9 às 22 horas. No dia 24, quando todos correm para providenciar a ceia e comprar o presente de “última hora”, a lojas abrem as portas às 8 e fecham às 17 horas. São horários com o devido intervalo de almoço, garantem os comerciantes.

Contratações temporárias

O presidente da CDL, Carlos Leahy, calcula que este ano as contratações temporárias, iniciadas em novembro, vão girar em torno de 850 a mil empregos. “Sempre vai existir, nesse momento em que o comércio recebe os consumidores de Itabuna e toda região; aumenta realmente a demanda para se contratar pessoas, não é?

Comparando com cenários passados, ele estima que até 25 por cento consigam vaga definitiva após a experiência do fim de ano. “Tivemos mais empregos temporários contratados, mas com essa nova realidade da nossa economia, baixou um pouco esse número”, compara.