Itabuna: centenas de ciclistas participam de Pedal da Prevenção

Mais de 250 pessoas participaram, domingo (06), do “Pedal da Prevenção”, em alusão ao Dezembro Vermelho, campanha de conscientização para o tratamento precoce da Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Com um percurso de 23km, os ciclistas saíram da Alameda da Juventude às 8 horas, percorrendo ruas e avenidas da cidade.

Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde/Coordenação Municipal IST/AIDS Itabuna, o evento teve a parceria de diversas entidades e instituições do município, como o Pedal Livre, Pedal da Luluzinha, Pedal dos Peixes, Selva do Pedal, além dos órgãos de segurança, Sesttran e Polícia Militar, e das ONGs (GAPA, Grupo Humanus, MNCP).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a campanha Dezembro Vermelho prossegue com uma programação de atividades visando intensificar as ações de prevenção e diagnóstico do HIV-Aids, e demais infecções sexualmente transmissíveis.