Itabuna chama candidatos aprovados em concurso

A Prefeitura de Itabuna publicou, nesta segunda-feira (18), na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, a convocação de mais 28 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 02/2025, para diferentes cargos.

Os convocados deverão comparecer na próxima quinta-feira (21), das 8h às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), localizada na Avenida Félix Mendonça, nº 569, Bairro Góes Calmon, munidos da documentação exigida no Edital.

Foram convocados assistentes sociais, auxiliares de cozinha, cozinheiras, cuidadores, digitador, entrevistadores, motorista, orientadores profissionais, orientadores sociais, porteiro, psicólogos e visitadores.

No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar fotocópias e originais dos documentos listados no Edital, sob pena de desclassificação.

A lista completa de convocados, bem como a documentação necessária, pode ser conferida no link abaixo:

Clique aqui para acessar