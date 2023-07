Itabuna chega a 113 anos de amor, coragem e audácia

Neste 28 de julho, a cidade de Itabuna completa 113 anos de emancipação político-administrativa. Dia de festa, em todos os sentidos! Porque neste município os nativos esbanjam amor, orgulho, pertencimento. “Opa! Não falem mal da minha terra!”, não!”, assim exclamam com bravura.

Realidade que se estende aos que aqui chegam para estudar, trabalhar, fazer tratamento médico e também aos visitantes, que se encantam com a lindeza do Rio Cachoeira; da passarela Carlito do Sarinha, construída pelo saudoso prefeito Fernando Gomes, cuja morte completou um ano na última segunda-feira (24).

Por falar nele, considerado o maior líder político do sul baiano, construiu um dos equipamentos públicos que socorrem pessoas vindas de centenas de municípios. É o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Alto nível na estrutura, que está para ser ampliada, conforme já anunciou o atual gestor, Augusto Castro (PSD).

Comércio que acolhe

Além da Saúde, Itabuna também é verdadeira mãe para quem deseja experimentar o pantanoso terreno do comércio, empreendedorismo. Neste quesito, outro presente que a cidade oferece a nativos e turistas é o Shopping Jequitibá Plaza. Sempre é para lá que vão pessoas de todas as gerações, nativos e/ou turistas, com os mais diversos objetivos.

Salve a memória eterna de Helenilson Chaves, o fundador do shopping, outro visitante (nascido em Ipiaú), que passou a maior parte da vida em Itabuna, honrando o legado do pai dele, o também saudoso Manoel Chaves. O lema desse empreendedor-mor, como já disse ao Diário Bahia, era: “aos audaciosos, a fortuna”. Vamos aprender com ele?

Por fim, já que é tempo de parabéns, aplausos, esperança, os cidadãos-eleitores (soberanos numa democracia), dizem, com afeto, paixão, dengo: “Itabuna, sua linda! Eu te amo!” Os visitantes, que fixaram residência aqui, obviamente, assinam embaixo.