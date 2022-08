Itabuna: colégios Flávio Simões e IMEAM em Itabuna retomam aulas 100% presenciais

Os alunos do Colégio Municipal Flávio Simões, no Bairro Califórnia, voltaram às aulas na modalidade 100% presencial na manhã desta segunda-feira, dia 8, após dois anos de estudos remotos com blocos de atividades por conta da pandemia Covid-19. Além das aulas presenciais, os alunos passaram a estudar em novas instalações no Colégio Sesquicentenário (CISO), no Bairro de Fátima, e ainda com novo modelo de ensino: Vetor Disciplinar.

“Estamos muito felizes com o retorno das aulas presenciais do Flávio Simões, provisoriamente nas dependências do CISO, até que a reforma do prédio original no Califórnia seja concluída, naquela escola que é histórica”, comentou o secretário municipal da Educação, Josué de Souza Brandão Júnior.

A diretora pedagógica do Colégio Flávio Simões, Fátima Andrade, frisou que a implantação do Vetor Disciplinar agradou toda comunidade escolar. “O Vetor é uma conquista dos moradores do Califórnia e de bairros no seu entorno. Aproveito para agradecer ao prefeito Augusto Castro, que foi muito sensível a esta demanda, e à boa vontade do comandante do 15º BPM, Tenente-Coronel PM Ferreira Lopes. Ambos atenderam essa necessidade e desejo da comunidade”, reforçou.

De acordo com o Tenente PM Francisco Carlos de Oliveira Cavalcante, diretor do Vetor Disciplinar do Flávio Simões, nesta primeira semana as aulas serão dedicadas exclusivamente à aplicação do Vetor Disciplinar. “Por ser inaugural, teremos uma semana dedicada à parte cívica, social e familiar”, informou.

IMEAM

Já o Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) também retomou às aulas 100 % presenciais, depois de longo de período de transição, com atividades e estudos remotos, por meio de blocos de atividades, seguido de aulas presenciais divididas por turmas e dias da semana.

Para o coronel PM Idilceu Bastos, responsável pelo Vetor Disciplinar no IMEAM, “é um momento de alegria, porque passamos de uma demanda de cerca de 350 alunos por turno para 700 estudantes por turno, o que requer mais atenção do Vetor, mas é muito gratificante, porque sempre recebemos o retorno positivo dos pais”, afiançou.

A vice-diretora Maria de Oliveira também salientou que o sinal de que o trabalho com o Vetor Disciplinar vem dando certo é a procura de pais e alunos por vagas no IMEAM. “O Vetor Disciplinar é muito procurado. Temos 1.380 estudantes matriculados e ainda existe lista de espera. Tudo isso é muito gratificante “, finalizou.