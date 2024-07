Itabuna comemora 114 anos de emancipação com importantes investimentos do Governo do Estado

Principal polo comercial e de serviços, saúde, educação, lazer e entretenimento do Sul da Bahia, Itabuna completa 114 anos de emancipação neste domingo, dia 28. Nos últimos anos, o Governo do Estado tem realizado investimentos em diversas áreas, o que contribui para o desenvolvimento do município e melhora a qualidade de vida da população.

Na Educação, foi implantado o Colégio em Tempo Integral Professor Adeum Sauer, na Vila Anália, com capacidade para 2.500 alunos. A escola possui 24 salas, quatro laboratórios, auditório, biblioteca, sala multifuncional, refeitório, piscina, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, com pista de atletismo e bicicletário.

O Estado também implantou o Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica (CIEBITEC), no Bairro São Caetano, que atende cerca de dois mil alunos, com 65 salas de aulas climatizadas como TV e Internet, sete laboratórios, auditório e quadras poliesportivas. Também foi autorizada a construção do Complexo Integrado de Educação no Bairro Santo Antônio, com 24 salas, restaurante estudantil, laboratórios e biblioteca.

SAÚDE DE QUALIDADE E UNIVERSALIZADA

Na área de Saúde destacam-se o novo Hospital São Lucas, uma parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura de Itabuna e Santa Casa de Misericórdia, com 27 leitos clínicos, sendo 13 quartos com dois leitos e um leito de isolamento, além de toda estrutura necessária para que um atendimento de qualidade.

Estão em ritmo acelerado as obras de ampliação e reforma do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. A intervenção abrange atendimento imediato de urgência e emergência adulta e internação com uma unidade de terapia intensiva mais 20 leitos.

Também foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Antonio Menezes Filho, no Bairro Vila Anália, que oferece apoio ao diagnóstico e terapia com serviços de imagem, além de um centro cirúrgico com seis salas, uma agência transfusional.

Mutirões de Saúde promovidos pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) em parceria com a Prefeitura já atenderam cerca de 30 mil pessoas em serviços como consultas e procedimentos oftalmológicos como cirurgia de catarata, limpeza da lente para quem já fez cirurgia de catarata.

Além disso, foi oferecido atendimento odontológico com tratamento bucal, atendimento preventivo (ginecológico), consulta com nutricionista, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, mamografia e exames laboratoriais.

NOVA RODOVIA, INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO

Estão em pleno andamento as obras e serviços de construção da nova rodovia BA 649, às margens do Rio Cachoeira, com 18 quilômetros de extensão e quatro pontes de ligação com a rodovia BR-415 Jorge Amado. Essas obras vão impulsionar o turismo, comércio, indústria e serviço de toda a região, além de melhorar a mobilidade urbana. .

Já foram iniciadas obras de duplicação de trechos que ligam o entroncamento da nova rodovia à área urbana de Itabuna, na margem direita do Rio Cachoeira, e o acesso à rodovia BA-963 (Jorge Amado). Tais obras vão impulsionar ainda mais a mobilidade urbana e facilitar o fluxo de veículos em direção ao litoral.

Nos últimos três anos foi realizada a pavimentação asfáltica de 27 ruas e avenidas no centro e nos bairros da cidade pelo governo estadual, está em execução a Feira do São Caetano e autorizada a requalificação do espaço da feira livre do Bairro Califórnia e as obras de contenção de encosta na Avenida Juracy Magalhães, no Bairro Alto Maron.

Recentemente, o Governo do Estado entregou 80 apartamentos para famílias vítimas da enchentes, garantindo moradia digna para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O conjunto habitacional fica no Jardim Jaçanã, na zona sul da cidade.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Além de construir a Barragem do Rio Colônia,, em Itapé, que ampliou o abastecimento de água em Itabuna e controla a vazão do Rio Cachoeira reduzindo o risco de enchentes, o Governo do Estado está investindo no Projeto Mais Água para a Cidade.

Com o Mais Água, com construção de dois reservatórios com capacidade para três milhões e cinco milhões de litros nos bairros Novo Lomanto e Novo Jaçanã, respectivamente, e cinco quilômetros de tubulação para modernização da rede de distribuição Itabuna vai solucionar o grave problema de abastecimento de água, atualmente executado por meio de manobras com até 15 dias em algumas regiões.

ESPORTE E CULTURA

O Governo do Estado também construiu o Campo do Esporte Amador, no Sarinha Alcântara, um antigo sonho dos desportistas locais, realizou a requalificação completa da Vila Olímpica, a construção da pista de atletismo e campo de futebol society e pista de atletismo no 15º. Batalhão da Polícia Militar e Areninhas na avenida Beira Rio e no Bairro Conceição. Estão em fase final as obras de mais duas Areninhas nos bairros Lomanto e Nova Ferradas.

Na área artística e cultural, o Centro de Cultura Adonias Filho, importante equipamento para a arte e a cultura regionais, foi totalmente requalificado e atualmente é palco de shows, apresentações teatrais, projetos recreativos, oficinas, recepções e cursos de capacitação.

O espaço conta com uma sala de espetáculos com 297 poltronas e seis lugares para cadeirantes, três salas multiuso, um foyer/galeria e um anfiteatro na área externa que comporta até 2 mil pessoas; além de dois anexos e um coreto.

(Texto Daniel Thame)

(Fotos casas, nova rodovia, colégio e Hospital de Base: Matheus Landim-GOVBA)

(Foto Reservatório: Ascom Emasa)