Itabuna completa nesta sexta-feira mais um ano de emancipação política

Uma Missa em Ação de Graças às 9 horas desta quinta-feira, dia 28, na Catedral de São José marca as celebrações religiosas dos 112 anos de aniversário da emancipação político-administrativa de Itabuna. Sob a presidência do bispo diocesano Dom Carlos Alberto dos Santos, a missa festiva será concelebrada pelo pároco Padre Gilvan de Oliveira Souza, contando com a participação do prefeito Augusto Castro (PSD), secretários e dirigentes de órgãos municipais, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Erasmo Ávila, vereadores, fiéis cidadãos.

Toda a programação de entrega e inaugurações de obras que aconteceria desde a segunda-feira, dia 25, foi adiada por força do Decreto Municipal de luto por três dias, determinado pelo prefeito Augusto Castro, pelo falecimento do ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira, no domingo passado, dia 24, em Salvador. Novas datas serão fixadas para o próximo mês de agosto.