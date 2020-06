Itabuna: Comunidade católica chora a morte de Salomão do Vale

O corpo do comerciante e corretor de imóveis Salomão Teixeira do Vale será sepultado às 9 horas desta terça-feira, dia 2, no Cemitério do Campo Santo, em Itabuna.

Membro da comunidade católica, Salomão do Vale faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 1, no Hospital Calixto Midlej Filho. Ele esteve ali internado por 18 dias, vítima da covid-19.

Salomão era casado, tinha filhas e completaria 81 anos no próximo dia 16. Católico praticante, ele era membro da Equipe de Nossa Senhora do Perpétuo.

Ainda como praticante católico, o comerciante pertenceu também ao Grupo dos Homens da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Salomão tinha, portanto, estreitas relações com a Igreja Católica itabunense.