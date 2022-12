Itabuna confirma Né Neto para o Campeonato Baiano

Um dos destaques do Itabuna na campanha da Série B do Campeonato Baiano deste ano, o atacante Neto Neto será mantido no time. Ele renovou contrato esta semana e já está à disposição do treinador Sérgio Araújo.

Outro que também vai permanecer no time itabunense é o volante Joadson Bola, que, a exemplo de Né Neto, está de contrato novo. Assim, o Itabuna segue na busca de uma formação capaz de surpreender no seu retorno à Série A do Baianão.

A estreia do time será no dia 10 de janeiro, uma terça-feira, contra o Jacobinense, jogo, inclusive, que abre a primeira rodada do campeonato. Até lá, o Itabuna tem que definir o seu mando de campo, pois a reforma do estádio Luiz Viana Filho ainda não está pronta.