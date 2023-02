Itabuna contrata mais um reforço para a sequência do Campeonato Baiano

Luiz Felipe foi anunciado como novo reforço no meio-campo do Itabuna para a sequência do Campeonato Baiano. Ele tem passagem pela base do América Mineiro, Bahia e Palmeiras.

É possível que o jogador faça sua estreia no Dragão do Sul no jogo com o Doce Mel, na próxima terça-feira, dia 7, às 21h30. Desta vez, o Itabuna usará o estádio Ribeirão, em Camacan, como seu mando de campo.

O Itabuna não conseguiu bons resultados nas últimas partidas. Porém, com 11 pontos, permanece no G-4, onde de alterna entre o primeiro e o segundo lugar desde a primeira rodada do campeonato. Portanto, está com todas as chances de classificação.