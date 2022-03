Itabuna: Convênio garante residência médica no Hospital de Base

A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, instituição mantenedora do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, e as Faculdades Santo Agostinho de Itabuna (FASA) formalizam, nesta terça-feira (29), convênio para disponibilização de especialização cirurgia clínica em residência médica. O convênio é assinado na sede da FASA, no bairro Nova Itabuna.

A presidente da FASI, enfermeira Fernanda Ludgero, afirma que as Faculdades Santo Agostinho têm dado todo o apoio para que o Hospital de Base seja transformado em um hospital-escola.

“O Hospital de Base recebe muitos residentes e estudantes, mas de fato, ainda não é um hospital-escola. A FASA pretende colaborar nesse processo para que esta importante unidade regional de saúde, referência em todo o Estado da Bahia, preencha os pré-requisitos e se transforme verdadeiramente num hospital-escola”, destacou Fernanda Ludgero.

Atendimento em unidades

Recentemente, 25 profissionais de diversas áreas acadêmicas, oriundos de vários estados, reforçaram o atendimento em quatro Unidades de Saúde da Família (USF) da Rede Primária da Secretaria Municipal de Saúde. São fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e odontólogos.

Esta iniciativa foi resultado de uma parceria, renovada pela Prefeitura de Itabuna com a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), por meio do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família.