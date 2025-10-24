Itabuna convoca servidores para a Saúde

A Prefeitura de Itabuna, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou na edição eletrônica do Diário Oficial, Portaria de convocação de aprovados no Processo Seletivo nº 01/2025, que devem comparecer, impreterivelmente, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Comendador Firmino Alves, nº 110, Centro), no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação, no horário das 8 às 12h.

Os convocados devem se apresentar munidos de toda a documentação exigida no Anexo I do Edital. O não comparecimento no prazo estabelecido, bem como a apresentação incompleta da documentação exigida, será considerado como desistência tácita da vaga, acarretando a perda do direito à contratação, conforme previsto no Edital do certame.

Os exames médicos constantes no Anexo II devem ser apresentados posteriormente ao Médico do Trabalho, em consulta a ser agendada pelo Departamento de Recursos Humanos. Veja a lista no link abaixo.

Link: https://encurtador.com.br/arLvB