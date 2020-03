Itabuna: curso pré-universitário gratuito abre matrículas

Desta segunda (09) até sexta-feira (13), das 19 às 21 horas, estão abertas as matrículas para o Pré-Universitário para Afrodescendentes – PREAFRO. Os estudantes interessados devem procurar o Grupo Escolar Municipal Professor Everaldo Cardoso, situado à rua Floresta, bairro São Caetano, em Itabuna. Basta levar RG, CPF e R$ 20,00.

Fundado em 2005 pelo grupo Encantarte, o PREAFRO busca ser mais do que um curso preparatório para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). “É uma iniciativa que qualifica e prepara os jovens, em especial, negros, moradores das periferias e em condições de vulnerabilidade socioeconômica para vivenciar a universidade e superar os desafios apresentados no ensino superior”, define Egnaldo França, criador e coordenador da iniciativa.

Início das aulas

As aulas serão sempre às noites, de segunda a sexta feira, no mesmo local da matrícula, além de atividades de campo e oficinas aos sábados pela manhã. O início das atividades está marcado para 16 de março, com palestra da professora Daniela Galdino, além de apresentações culturais com a banda Percussiva Negras Perfumadas, Natália Roux e Brisa Aziz, da Banda Manzuá.

Os participantes são convidados a levar um quilo de alimento não perecível. O material arrecadado será destinado a famílias carentes acompanhadas pelo Encantarte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (73) 98807- 0038 (falar com Egnaldo França).

Disciplinas e professores

Ainda de acordo com Egnaldo, o PREAFRO disponibiliza todas as disciplinas exigidas pelo ENEM. E desde sua primeira versão, trabalha com as matérias complementares Estudos Afros, Atualidades e História Regional, com aulas de campo, oficinas, revisões e sumulados. Toda a equipe engajada no projeto é formada por voluntários.

Atuam como coordenadores de núcleo Tâmela Pereira França e Wendy Washington e com eles os seguintes professores:

ESTUDOS AFROS: Egnaldo França

REDAÇÃO: Nayara Santana

LÍNGUA PORTUGUESA: Paulo Roberto (Paulo Fumaça)

MATEMÁTICA: Diógenes Passos

FÍSICA: Gustavo Oliveira

HISTÓRIA GERAL – Domingos da Cruz

HISTÓRIA DO BRASIL – Luana Lima

ATUALIDADES – Thiana Cazais

GEOGRAFIA – Pablo Sebastian

LÍNGUA INGLESA – Lilian Ferreira

BIOLOGIA – Natália Santana

Começo e reconhecimento

Egnaldo lembra que o curso deu seguimento a experiências da Associação de Educação Pré-Universitária – AEPU (2001) e Pré-Universitário para Negros e Excluídos – PRUNE (2002 a 2004), em parceria com Movimentos Sociais de Itabuna. “Fruto desse trabalho hoje se somam mais de 400 jovens no ensino superior, muitos já com especializações, mestrados e doutorados no brasil e no exterior nas mais diversas áreas do conhecimento”, ressalta.

O projeto já foi premiado, entre 2002 e 2004 (PRUNE) pelo Programa Políticas da Cor no Ensino Superior da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e nesse período contou com o apoio e parceria da Secretaria de Educação de Itabuna.