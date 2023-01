Itabuna dá show de bola em Salvador e goleia o Vitória

Mesmo com todas as suas tradições de time grande, o Vitória não resistiu ao futebol arrasador do Itabuna e caiu de quatro no Barradão, em Salvador, diante de sua torcida. O Dragão do Sul venceu por 4 a 1, uma goleada histórica que deixou o time com o olhar voltado para a taça de campeão.

Bem estruturado em campo, o Itabuna soube segurar as investidas do Vitória no primeiro tempo, que terminou sem gols. Porém, no segundo tempo, a rede balançou graças ao show de bola do Dragão do Sul, que surpreendeu o adversário com eficiência nas finalizações.

A goleada começou com um gol de Joadson. Em seguida, João Victor marcou contra, e Cesinha fez os outros dois gols do time Itabunense. Vicente descontou para o Vitória, que foi humilhado no Barradão, contrariando a expectativa de sua torcida.

Empolgado, o Itabuna volta a campo no próximo sábado, dia em que enfrenta o Barcelona de Ilhéus, no Mário Pessoa. A tendência é de casa cheia já que o time ilheense também performa bem no Baianão. Está com quatro pontos, com uma vitória e um empate.

O Itabuna goleou o Vitoria na tarde deste domingo, 15, com a seguinte formação: Thiago Passos, Deivinho (Joadson), Jan Pieter, Jacques e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves (Gonçalves), João Neto (Lucimário) e Alex Sandre (Caíque); Flavinho (Blaise) e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.