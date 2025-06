Itabuna chama mais sete aprovados em concurso

Por meio da Portaria de Nomeação nº12/2025 assinada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), nova lista de convocação foi publicada na edição eletrônica do Diário Oficial de terça-feira, dia 3, pela Prefeitura de Itabuna com nomes de sete aprovados no Concurso Público nº 01/ 2023.

Os novos servidores municipais ocuparão cargos de arquiteto (1), professor de Ciências da Natureza (1), Educação Física (3) e Geografia (2). No Edital é informado que o Cadastro Reserva no cargo de Professor – Geografia está esgotado.

Os convocados, depois da nomeação, deverão comparecer no prazo de 30 dias ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão e Inovação, de segunda a sexta, das 8 às 14h, no Edifício Jequitibá Trade Center, 2º andar, na Avenida Aziz Maron, no Jardim Vitória, onde apresentam a documentação exigida no anexo do Edital.

A posse se dá imediatamente após a expedição do Atestado de Saúde Ocupacional pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMET) da Secretaria de Gestão e Inovação.

Link: https://encurtador.com.br/r1QRu