Itabuna de malas prontas para voltar à elite do futebol baiano

Com uma baixíssima folha de pagamento e sem estádio para seus jogos em casa, porém com garra para realizar o sonho de voltar à elite do futebol baiano. Assim, com sangue no olho e disposto a “comer grama’, o Itabuna Esporte Clube entra em campo para enfrentar o Jequié, neste domingo, 24, no Estádio Valdomiro Borges.

Quem vencer, não importa o placar, no tempo normal ou nos pênaltis, além de se classificar para a grande final da Segundona, ainda garante vaga na Série A do campeonato do ano que vem. O jogo, portanto, mexe com o brio da torcida das duas equipes, que empataram em 1 a 1 na abertura desta semifinal.

Foi um jogo em que, mais uma vez, o Itabuna mostrou que é uma equipe que impõe respeito, graças ao resultado positivo da ideia de mesclar jogadores experientes com alguns em início de carreira, como lembrou Ricardo Xavier, diretor de futebol.

Entre os destaque do elenco do Dragão do Sul, estão Jussimar (baiano) e Shalom (pernambucano). São eles os principais artilheiros do time, presidido pelo educador físico Digão Xavier e dirigido tecnicamente por Sérgio Araújo.

FAZENDO MILAGRE

A briga do Itabuna para se tornar um time vencedor, como agora, é cercada de desafios. A começar pela falta de estádio, pois o Luiz Viana Filho foi reprovado pela FBF. Por isso, o azulino teve que fazer todos os seus jogos longe do calor da torcida.

Trata-se de uma situação que impôs ao Itabuna sucessivas viagens. Desta forma, com desgastes físicos para jogadores e comissão técnica. “Não jogar em seu estádio, sem a anergia da torcida, foi uma superação diária”, argumentou Ricardo Xavier, em entrevista ao Diário Bahia.

POUCO DINHEIRO

Ainda segundo Xavier, outro desafio foi a busca de apoio financeiro para a formação do elenco. Mas tudo deu certo, pelo menos deu condições para o time assumir uma folha de pagamento de pouco mais de R$ 90 mil, valor que não chega sequer a 10 por cento do salário de um jogador do Flamengo, por exemplo.

Esse orçamento é para o salário de 26 jogadores, além da comissão técnica e servidores de apoio. A folha está em dia, o que significa uma motivação a mais para o time trazer a classificação de Jequié e se habilitar para disputar o título com Juazeiro ou Jacobinense, que decidem vaga na outra semifinal.

Voltando aos apoios conseguidos pelo Itabuna, o diretor Ricardo Xavier faz questão de citar os parceiros:

