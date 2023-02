Itabuna decide classificação neste domingo em Camacan

Acontecerá na tarde deste domingo a última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, quando quatro times serão classificados para a semifinal.

O Itabuna, com 12 pontos, tem todas as chances de ficar com uma das vagas, pois depende apenas de si. Basta vencer, não importa o placar.

Já classificado, o Bahia será o adversário do Dragão do Sul, em jogo programado para às 16 horas, em Camacan. Três mil ingressos foram colocados à venda ao preço de R$ 40,00.

O time itabunense vai entrar em campo sem desfalques, enquanto que o Bahia usará o time Sub-20, o mesmo que venceu o lanterna Doce Mel na rodada passada, por 1 a 0.

Assim, sem o seu time titular, poupado por conta da Copa do Brasil, o Bahia tende a ser um adversário fácil para o Itabuna. Esta, pelo menos, é a expectativa do torcida do Dragão do Sul.

O jogo decisivo será transmitido pela TVE.