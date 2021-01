Itabuna: declaração de empreendedor individual já pode ser entregue

A Sala do Empreendedor de Itabuna convida todos os empreendedores individuais para que façam a declaração anual de rendimento. As declarações tiveram início neste mês de janeiro e têm prazo até 31 de maio para serem enviadas.

O empreendedor precisa comparecer à Sala do Empreendedor no Centro Administrativo Firmino Alves, no São Caetano, com documentos da empresa, CNPJ e valores totais do rendimento do ano anterior. Ainda que não tenham tido rendimento, é necessário o preenchimento da declaração para que multas com a Receita Federal sejam evitadas.

A atendente Priscila Nascimento informa que a Sala do Empreendedor funciona das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.