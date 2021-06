Itabuna decreta ponto facultativo no São João, mas mantém serviços de saúde

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD) decretou “Ponto Facultativo” nas repartições públicas municipais da Administração centralizada, descentralizada e fundacional nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25, quando se comemora o São João. A medida está respaldada por meio do Decreto 14.487, publicado no Diário Oficial da segunda-feira, 21.

Apesar da ausência de festividades em razão da pandemia da Covid-19, por tradição muitas famílias se reúnem em torno de mesa farta com comidas típicas, o que torna a data especial para os baianos e nordestinos.

O disposto no Decreto não se aplica às repartições públicas do Município, cujos serviços são considerados essenciais e, por isso, não podem sofrer interrupção, entre os quais as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Gripários e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O decreto também excetua serviços como limpeza pública, coleta de lixo, serviços de água e esgoto, transporte, vigilância patrimonial e sanitária, segurança pública e defesa civil que permanecem em plena atividade.