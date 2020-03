Itabuna: Decreto Municipal proíbe eventos por causa de Coronavírus

Numa tentativa de evitar aglomerações e o risco de disseminação do Coronavírus, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, publicou decreto em que proíbe por 30 dias (prorrogáveis de forma sucessiva) a realização de eventos a partir de 50 pessoas.

A doença, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com uma pandemia, já teve casos confirmados em várias cidades da Bahia, inclusive na macrorregião sul.

O show acústico da banda Titãs, evento mais recente que aconteceria na cidade, neste dia 14, terá que ser agendado em outra data.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A empresa Beto Produções e a Banda Titãs responsáveis pelo evento – Show de Titãs Acústico, marcado para este sábado, dia 14/03/2020, na cidade de Itabuna, vem informar que o evento está ADIADO.

O show que iria acontecer no espaço de eventos Terceira Via Hall e teria início às 22h não poderá ser realizado. A informação do site oficial da Banda (www.titas.net/agenda) será excluído.

O Adiamento segue decisão do decreto da P.M. de Itabuna, sob número 13.596, de 13 de março de 2020, divulgado no mesmo dia através de Diário Oficial (dia anterior ao evento) aonde se decreta a suspensão imediata de todos os eventos que impliquem em reunião com 50 ou mais pessoas e que necessitem de autorização ou licença do poder público.

A Nossa Produtora e a Banda fomos pegos de surpresa neste final de tarde, dia anterior ao evento, sem que pudesse de forma preventiva avisar a todos os nosso clientes, amigos e parceiros, que estavam já programados para participar do show.

Mais informações serão passadas posteriormente.