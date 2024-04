Itabuna: Defesa Civil avalia áreas de risco após quase 100 milímetros de chuvas

A Coordenação da Defesa Civil e as secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública e Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) de Itabuna segue monitorando as áreas de risco em razão do grande volume de chuvas que tem atingido a cidade.

De acordo com a Defesa Civil, somente nesta madrugada foram registrados 40 mm de chuvas na área central da cidade, gerando um volume de 100 mm nas últimas 24 horas.

No Loteamento Gegéu Rocha foi registrado o desabamento de um imóvel, sendo necessária a interdição do local. “Uma avenida de casas em uma encosta desabou. Por isso, notificamos os responsáveis e interditamos porque não tem condições de nenhuma das famílias ficar no local”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito.

“A partir de agora, as famílias receberão apoio e acolhimento da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza”, acrescentou. Segundo ele, até as 13h, a Defesa Civil registrou sete chamados, sendo considerado mais grave o desabamento do Gegéu Rocha.

A previsão é de mais chuvas nas próximas horas, permanecendo o Alerta Amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), até quinta-feira, dia 18.

Limpeza

Em paralelo ao trabalho de atendimento às chamadas, o Departamento de Limpeza Pública intensificou a limpeza de bueiros, canais e poda de árvores, com especial atenção para os bairros Maria Pinheiro e Vila Anália e a Avenida Félix Mendonça, onde galhos de árvores caíram com os fortes ventos sobre calçada da Praça Celso Fontes Lima.