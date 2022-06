Itabuna: Defesa Civil publica relatório informativo seis meses após as enchentes

Um relatório explicativo produzido pela Defesa Civil de Itabuna foi publicado hoje, dia 27, exatamente seis meses após a cheia do Rio Cachoeira, e que disponibiliza informações técnicas sobre diversos aspectos que envolveram as ações do município nesse período.

Segundo o diretor da Defesa Civil, Kaique Brito, o texto traz informações que podem esclarecer desde os momentos em que o nível das águas subiu como também atividades no período imediato ao ocorrido. “A Defesa Civil precisa fazer ciência. Esse material publicado traz um significado de que o órgão, além de responder a momentos de crises, precisa gerar e publicar informações técnicas para uma melhor gestão do município”, afirmou.

O texto também traz, em síntese, algumas informações sobre a limpeza das ruas e logradouros, incluindo imagens, Assistência Social e dados técnicos dos levantamentos realizados pela Defesa Civil nos meses pós-enchentes. Você pode baixar o relatório clicando no link a seguir.