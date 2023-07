Itabuna deflagra ações no mês de combate às hepatites virais

Em comemoração ao Julho Amarelo, Campanha de Luta contra as Hepatites Virais, a Prefeitura de Itabuna, por meio do Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento (CERPAT), elaborou extensa programação que será realizada em farmácias, hospitais, escolas e no Conjunto Penal. Nesta segunda-feira, dia 10, houve teste rápido para detecção do HIV, Sífilis e Hepatites Virais na Farmácia Indiana, da Avenida Princesa Isabel, no São Caetano.

Na oportunidade, também houve a distribuição de preservativos e aconselhamento. Segundo a coordenadora do CERPAT, Fernanda Barros, o dia 28 de Julho foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. A campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei Estadual nº 13.802/2019 e, a Bahia instituiu o Julho Amarelo através da Lei Estadual nº 13.697, de 11 de janeiro de 2017.

“Nosso principal objetivo é conscientizar a população sobre os riscos da doença, alertar sobre as formas de prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento, além é claro, de estimular a vacinação contra as hepatites A e B. Além disso, reforçar a vigilância, prevenção e controle das hepatites virais por meio de ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), secretarias municipais de Saúde, instituições parceiras e organizações não-governamentais”, salientou Fernanda Barros.

No próximo dia 15, a ação do Julho Amarelo será no SEST/SENAT, nos dias 17 e 28, no Hospital de Base, no dia 24, no Conjunto Penal, e dia 27 no Hospital Calixto Midlej Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. A coordenadora do CERPAT frisou que as estratégias contribuem de forma efetiva para evitar ou minimizar o risco de adoecimento da população, atuando como reforço às ações já existentes nos serviços de saúde.

Ela cita como exemplo a realização de atividades educativas referentes às hepatites virais, vacinação das crianças, estímulo da imunização da população de todas as faixas etárias, inclusive mulheres em idade fértil e intensificação da testagem rápida. “A hepatite é um grave problema de saúde pública no mundo, com destaque para os vírus B e C, que causam doenças que podem evoluir e se tornarem crônicas, causando danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. O vírus C é a causa do maior número de óbitos por hepatites no Brasil”, concluiu Fernanda Barros.