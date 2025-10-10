Itabuna delibera ações para reparos em obras e serviços já entregues pelo município

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Itabuna (COMDUS) realizou, na manhã de quinta-feira, dia 9, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação. O encontro teve como objetivo discutir e deliberar sobre encaminhamentos relacionados às obras e serviços executados pela Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

A secretária-geral do COMDUS, Camila Pinto Santana, destacou a importância da participação de Itabuna na Conferência Estadual das Cidades, ocorrida em setembro, em Salvador. “A representação do município na Conferência Estadual das Cidades garantiu que conquistássemos um assento no Conselho das Cidades Bahia (CONCIDADES), além de uma vaga como suplente na Conferência Nacional das Cidades”, informou.

Durante a reunião, foram criadas comissões com membros do COMDUS para elaborar estudos voltados à criação de um Sistema Integrado de Gestão Urbana, que envolva de forma mais efetiva a SIURB. Também foi deliberado o envio de ofício ao prefeito Augusto Castro (PSD), solicitando a ativação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Outro encaminhamento aprovado foi a expedição de ofício à secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, solicitando que o município acione as empresas responsáveis para realizar os reparos necessários em algumas obras e serviços já entregues, mas que apresentam desgastes.