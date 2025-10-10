Itabuna delibera ações para reparos em obras e serviços já entregues pelo município


Durante a reunião, foram criadas comissões com membros do COMDUS

Por /

COMDUS de Itabuna delibera ações pertinentes aos reparos de obras e serviços entregues pelo município – Foto: Divulgação.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Itabuna (COMDUS) realizou, na manhã de quinta-feira, dia 9, reunião na Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação. O encontro teve como objetivo discutir e deliberar sobre encaminhamentos relacionados às obras e serviços executados pela Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

A secretária-geral do COMDUS, Camila Pinto Santana, destacou a importância da participação de Itabuna na Conferência Estadual das Cidades, ocorrida em setembro, em Salvador. “A representação do município na Conferência Estadual das Cidades garantiu que conquistássemos um assento no Conselho das Cidades Bahia (CONCIDADES), além de uma vaga como suplente na Conferência Nacional das Cidades”, informou.

Durante a reunião, foram criadas comissões com membros do COMDUS para elaborar estudos voltados à criação de um Sistema Integrado de Gestão Urbana, que envolva de forma mais efetiva a SIURB. Também foi deliberado o envio de ofício ao prefeito Augusto Castro (PSD), solicitando a ativação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Outro encaminhamento aprovado foi a expedição de ofício à secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, solicitando que o município acione as empresas responsáveis para realizar os reparos necessários em algumas obras e serviços já entregues, mas que apresentam desgastes.




Notícias Relacionadas

Jonildo Glória na Academia Grapiúna de Artes e Letras
Captação de múltiplos órgãos no Hospital de Base renova esperança de vida para pacientes em fila de transplante
Virada Ilhéus 2026 terá três dias de shows na Avenida Soares Lopes
Prefeitura de Itabuna transfere competência do Alvará de Funcionamento para a Secretaria de Indústria e Comércio
Parceria entre a EMASA e UFSB beneficia assentamento Alemita
CVR Costa do Cacau promove ações ambientais em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia Mundial da Limpeza
Uesc participa de parceria nacional que fortalece universidades estaduais
DOAÇÃO DE HIDRATANTES BENEFICIA PACIENTES DA RADIOTERAPIA DA SANTA CASA DE ITABUNA

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *