Itabuna desperdiça chance de chegar ao G4

O Itabuna passou alguns instantes na zona de classificação do campeonato baiano, o chamado G4, na última quarta-feira. Foi quando o time enfrentou a Juazeirense, fora de casa, fechando a quinta rodada da competição.

No primeiro tempo do jogo, Romário abriu a vantagem de 1 a 0 para o Dragão do Sul, que subiu do sétimo para o quarto lugar, com oito prontos. Entrou, portanto, no G4, no lugar da própria Juazeirense. Foi um jogo equilibrado, que refletiu no resultado.

No segundo tempo, o Itabuna fez várias alterações em busca de garantir a vitória. Porém, não resistiu à pressão do time da casa, que empatou depois de pelo menos três chances perdidas. Na próxima rodada, o Itabuna pega o Bahia, dia 7, quarta-feira, em Salvador.