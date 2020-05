Itabuna destaca grito contra exploração sexual de crianças e adolescentes

O Dia Nacional de Combate ao Abuso à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, celebrado nesta segunda-feira (18), retoma a reflexão sobre um problema ainda real também em Itabuna. O Conselho Tutelar destaca o lema do “Maio Laranja” em 2020: “Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”.

A campanha evidencia a importância de a sociedade tornar públicos eventuais episódios de que tome conhecimento. Segundo o conselheiro Itamar (Zezé) Santos, Itabuna já registrou ocorrências de janeiro até aqui.

“Mas muitos casos ficam omissos. Às vezes, a família não denuncia; a mulher não denuncia com medo de perder o esposo ou até mesmo algum outro homem com quem tenha relacionamento; os vizinhos ficam com medo de denunciar pra não ter seu nome revelado”, observa.

Ele frisa que as unidades do Conselho Tutelar estão em pleno funcionamento para receber denúncias, assim como as pessoas podem procurar o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e os espaços do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social).

O referido Conselho pode ser acionado pelos seguintes telefones: (73) 3215-6030, 3041-2550, 98895-5052 e 98129-9027.