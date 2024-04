Itabuna: Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

Neste sábado (13), em todo o país, será realizado o dia D de Vacinação contra a gripe. Itabuna aderiu à mobilização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Por isso, algumas unidades de saúde vão funcionar para garantir que a população do município seja vacinada.

Estarão funcionando as UBS Alberto Teixeira Barreto, no Califórnia, USF Fátima II, no Fátima, UBS Möise Hage, no Lomanto, USF Nova Ferradas, UBS Roberto Santos no Santo Antônio, UBS José Edites dos Santos, no São Caetano, USF Lourdes Alves, no Jardim Primavera, e a Rede de Frio, na Rua Nações Unidas, no centro.

É válido lembrar que no município há baixa adesão à vacinação contra a gripe, o que torna o cenário preocupante em decorrência dos mais de 20 casos de H1N1 confirmados esse ano. A situação é de alerta, especialmente, neste período de forte propagação de síndromes gripais.

Por isso, é importante que pessoas mais suscetíveis a contrair a doença estejam atentas para garantir sua proteção. O público-alvo para a vacinação contra a Influenza (gripe) são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos,11meses e 29 dias), trabalhadores da Saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior.

Outros públicos

E ainda, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros.

Além destes, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Por fim, consideradas comorbidades as doenças crônicas: respiratórias, cardíacas, renal, hepática e neurológica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias.

Também haverá vacinação contra a para crianças de 10 a 14 anos. A documentação necessária é RG, CPF, Certidão de Nascimento e Cartão de Vacina.