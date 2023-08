Itabuna: Disputa interna ferve no diretório municipal do P-Sol

O P-Sol (Partido Socialismo e Liberdade), marcado por militantes históricos e posições enfáticas, vive um duelo interno.E m busca de assumir o diretório municipal, estão colocadas oito chapas (que eles denominam teses).

Até aqui, houve duas edições do congresso municipal. Uma na Usemi (União dos Servidores Municipais de Itabuna) e outra no colégio Ciso.

Como os filiados ainda estão no veemente debate de ideias, haverá uma terceira plenária domingo (26), também no Ciso. Será a partir das 9 horas.

Como personagens dos grupos ali formados estão os seguintes nomes: o servidor público estadual Zem Costa, fundador da legenda em Itabuna; o radialista Ciro Sales (ambos pré-candidatos a prefeito).

Novo na peleja?

Um nome oficialmente externo que arregimentou centenas de novos filiados para o P-Sol é do ex-vereador Aldenes Meira (ex-PCdoB e hoje PV).

Apesar de ser filiado a outra legenda, o ex-cururu raiz está vendo mais brilho no olho verde do prefeito Augusto Castro (PSD). Talvez por uma aparente segurança, na prática, está “ciscando” em outros terreiros.

“Confusão, confusão, confusão!”, diria o saudoso radialista e ex-vereador Roberto de Souza. Porque a turma do P-Sol está um “estranho” no ninho querendo ganhar asas.

Tudo nosso?

O gestor municipal, em franca pré-campanha à reeleição, está seduzindo o máximo de partidos para o lado dele. Porém,sabemos que decisões de apoio na majoritária costumam vir “de cima para baixo”.

Talvez por isso, Aldenes anda está colando ao máximo na turma do P-Sol. Porque, na hora “H”, os “caciques” de cada legenda é que determinam para qual lado a tropa de filiados irá marchar. Complexo, não é?

Dizem as más (ou boas) línguas que Aldenes Meira também quer ser candidato a prefeito de Itabuna. Jogo já embolou, não é?