Itabuna divulga resultado preliminar de concurso público

A Prefeitura de Itabuna, através da Comissão Organizadora e da banca da Objetiva, divulgou quarta-feira, dia 25, os resultados preliminares do Concurso Público nº 01/2023. As listagens e demais informações estão na edição eletrônica do Diário Oficial do Município e no site oficial da empresa que realiza o certame.

Os candidatos que fizeram a prova objetiva, já podem conferir o gabarito oficial e o resultado preliminar dos cargos submetidos às provas práticas, de aptidão física e produção escrita (apenas para Agente de Trânsito, Guarda Municipal, Procurador e Condutor Socorrista).

Em relação ao cargo de Enfermeiro (prefeitura), a banca informa que devido à inconsistência insanável de cunho operacional de execução, de responsabilidade exclusiva da Objetiva Concursos faz-se necessária a anulação integral da prova aplicada exclusivamente para o cargo de Enfermeiro (prefeitura).

As demais informações em relação a este cargo, como devolução de taxa de inscrição para os que desejarem e novo cronograma de execução, constam nas disposições do Edital nº 01/2023.

Segundo o cronograma da banca, a partir desta quinta-feira, dia 26, começam a contar os prazos para interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas de aptidão física, prática e de produção escrita e interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva.

O resultado definitivo da prova objetiva (GRUPO B) e convocação para a prova de títulos e resultado definitivo das provas de aptidão física, prática e de produção escrita (GRUPO A), além da convocação para avaliação psicológica, estarão disponíveis no próximo dia 3 de novembro.