Itabuna é goleado em Feira de Santana

O Itabuna fez neste domingo a sua pior partida nesta fase de classificação do Campeonato Baiano. Em jogo fora de casa, o time levou 4 a 0 do Bahia de Feira de Santana.

Mesmo com a goleada, o Dragão do Sul permaneceu no G-4, com 12 pontos. Assim, vai para a última rodada da competição, dia 26, com todas as chances de classificação.

Só que o adversário é o Bahia da capital, a melhor equipe do Baianão até agora, tendo se classificado com duas rodadas de antecedência.

O Itabuna, ao contrário do tricolor, não vence há cinco jogos. Está na zona de classificação desde o início do campeonato em função de ter vencido os três primeiros jogos.

O torcedor deve estar se perguntando: por que uma queda tão drástica de atuação? A figura mais indicada para dar esta resposta é, com certeza, o treinador Sérgio Araújo.