Itabuna e Ilhéus desafiam pandemia com paredões e festas clandestinas

Apesar do cenário que ainda impõe restrições, equipes de segurança flagraram festas no velho estilo paredão nas principais de cidades da região. Durante o último feriadão, mais de 900 pessoas foram abordadas na Operação Oxigênio, em Itabuna. Foram apreendidos quatro carros e duas motos, houve duas prisões e cerca de dez estabelecimentos foram notificados.

Após denúncias, uma disputa de paredões foi encerrada ontem na Rua de Palha, onde foram flagradas pessoas sem máscara. Um casal foi conduzido por desacato a autoridade e descumprimento do “toque de recolher”. No Condomínio Pedro Fontes I, bairro São Roque, uma festa chegou a ser interrompida, mas a aglomeração recomeçou logo após a saída da guarnição.

Em Ilhéus, na chamada Passarela do Álcool no bairro Pontal, câmeras de segurança de moradores flagraram uma festa. Também ali, pessoas aglomeradas e sem máscara. Segundo a Prefeitura, “as fiscalizações continuam, mas são muitas as denúncias e a cidade é grande”.

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda de Itabuna, Ricardo Xavier, falou do esforço para garantir que as medidas sanitárias sejam respeitadas. “Dentro do possível, essa operação tem feito as abordagens, apreensões e fazemos um apelo às pessoas. Estamos fazendo de tudo para o decreto ser cumprido, porque vai beneficiar a população como um todo”, argumentou o secretário.