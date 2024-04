Itabuna e Ilhéus recebem Fórum de Negócios Turbina Vendas

Nos dias 16 e 17 de abril, a partir das 19 horas, Itabuna e Ilhéus recebem o Fórum de Negócios – Turbina Vendas, uma iniciativa em parceria entre o Sebrae Bahia e a TV Santa Cruz. O evento contará com a participação de dois palestrantes de renome nacional: Rick Chesther e Diogo Shark. A expectativa é ser um marco para o empreendedorismo no sul da Bahia, com uma programação repleta de conteúdos relevantes.

Com vagas limitadas e entrada gratuita, as inscrições podem ser feitas nos links abaixo. Durante o Fórum de Negócios – Turbina Vendas, os empresários da região terão a oportunidade imperdível de atualização e de inspiração para alcançarem o sucesso em seus empreendimentos.

O palestrante Diogo Shark, reconhecido empreendedor e vendedor, trará sua expertise para a palestra “Estratégias de Vendas para o Dia das Mães”. Dono de uma vasta experiência no mundo corporativo, Shark é considerado um dos principais especialistas em vendas e gestão de vendas no Brasil. A palestra promete revelar as estratégias vencedoras para a campanha do Dia das Mães, momento crucial para muitos negócios.

Já Rick Chesther, conhecido como um verdadeiro mensageiro da superação, apresentará a palestra “PegaVisão”, encerrando o evento com chave de ouro. Em uma história de vida marcada por desafios e vitórias, Chesther impacta milhões de pessoas diariamente através das redes sociais. Seu livro “Pega a Visão”, assim como seu segundo best-seller, “A Favela Venceu”, conquistaram milhares de leitores ao redor do mundo.

Oportunidade única

A gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, destaca a importância do evento para os empresários locais. “O Fórum de Negócios – Turbina Vendas proporciona uma oportunidade única de capacitação e networking para os empreendedores da região. A presença de palestrantes como Rick Chesther e Diogo Shark certamente agregará muito valor ao evento, possibilitando o acesso a conhecimentos e estratégias fundamentais para alavancar os negócios locais”, finalizou.