Itabuna e Ilhéus recebem workshop sobre vendas na indústria de alimentos

Nos últimos anos, a relação de consumo entre clientes e empresas está se transformando e novas maneiras para atender ao novo hábito e demandas desse “novo cliente” estão surgindo. Com o intuito de auxiliar os pequenos empresários ligados à indústria de alimentos, o Sebrae oferece o workshop “Estratégias de vendas para retomada da lucratividade”.

Os encontros presenciais acontecerão nos municípios de Ilhéus (terça-feira, dia 15, 18h30 às 20h30, no Auditório do Premier Business Center) e Itabuna (dia 16, 18h30 às 20h30, no Auditório do Itabuna Palace Hotel). As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

A condução do workshop será feita pela dupla de especialistas em indústrias de alimentos, Alércio Guerra e Emerson Amaral. Eles apresentarão técnicas de vendas para ajudar as empresas a venderem cada vez mais e melhor com foco no novo consumidor.

Perfis

Alércio Guerra é especialista em administração estratégica com 20 mil horas de consultoria realizadas, além de ser palestrante e instrutor no segmento de gestão estratégica. Ele também é CEO da Estratex Consultoria e Treinamento e membro do programa de rádio web “A Hora da Gestão”.

Emerson Amaral é empresário do segmento de panificação e já prestou mais de 15 mil horas de consultorias em pequenas e microempresas no país. Também é diretor do Instituto de Desenvolvimento das empresas de Alimentação – IDEAL e Diretor Técnico do Instituto Brasileiro de Panificação e Confeitaria, além de ser membro da diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria – ABIP.

O workshop é uma realização do Sebrae Bahia com apoio do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (SIPACEB), Consultideal e Estratex Consultoria.

Inscrição: Ilhéus ( Clique aqui) – Itabuna (Clique aqui)