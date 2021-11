Itabuna e Itacaré recebem palestra sobre imagem empresarial

O Sebrae realiza nesta quarta (17) e quinta-feira (18), respectivamente nas cidades de Itabuna e Itacaré, a palestra “Imagem Empresarial”. O objetivo é conscientizar os participantes quanto à importância e papel da imagem na criação de um diferencial profissional e empresarial e na transmissão do propósito. As inscrições podem ser feitas nos links: https://bit.ly/imagemitabuna e https://bit.ly/imagemitacare.

Em Itabuna, a palestra acontece às 19 horas, no auditório do Tarik Fontes Plaza Hotel. Já em Itacaré o encontro será às 9h30min no Hotel Ecoporan. O tema será abordado pela especialista Lica Argolo, visando despertar o interesse na construção e/ou fortalecimento de uma imagem positiva e competitiva utilizando os seguintes elementos: apresentação pessoal, comunicação, comportamento e presença digital.

Dentro dos assuntos tratados estarão: imagem: conceito, pilares e importância da primeira impressão e atração; elementos que compõem a imagem: aparência, comportamentos, formas de comunicação e presença digital; e postura profissional e empresarial para os dias atuais.

Serviço:

Palestra Imagem Empresarial com Lica Argolo

Itabuna – 17 de novembro – 19h

Local: Hotel Tarik Fontes

Inscrições: https://bit.ly/imagemitabuna

Itacaré – 18 de novembro – 9h30min

Local: Hotel Ecoporan

Inscrições: https://bit.ly/imagemitacare