Itabuna é pioneira na destinação correta de resíduos e fortalece coleta seletiva

Itabuna completa 113 anos de emancipação nesta sexta-feira (28) e tem entre suas facetas a preocupação com a conservação ambiental, que proporciona qualidade de vida à população. A cidade é pioneira no Sul da Bahia na destinação correta de resíduos, que atende as determinações do Plano Nacional de Saneamento.

Desde 2021 os resíduos são depositados no aterro sanitário da CVR Costa do Cacau, localizada às margens da rodovia Itabuna-Ilhéus, numa área licenciada pelo Inema e Ibama.

O município também incentiva a coleta seletiva. Através de uma parceria entre a Prefeitura de Itabuna e a CVR Costa do Cacau, foi implantada uma Central de Triagem no bairro Lomanto, que faz parte do projeto Recicla Itabuna.

Gerenciada pela Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI, a unidade reúne 50 catadores e coleta cerca de 100 toneladas/mês de produtos recicláveis, gerando uma média mensal de 1.200,00 reais para cada trabalhador. Para incentivar a coleta entre a população, foram instalados dez ecopontos no centro e nos bairros da cidade.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena destaca que “a empresa se orgulha de estar integrada à cidade e em contribuir para um sistema de coleta de resíduos que não agride o meio ambiente, evita a proliferação de doenças que podem afetar a população e apoia os programas de reciclagem, que beneficiam os catadores e garantem uma vida digna para suas famílias”.