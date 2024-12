Itabuna e região têm quase 100 novos casos de HIV em 2024, revela presidente do Gapa

De janeiro até novembro, foram computados 90 novos casos de contaminação pelo vírus HIV em Itabuna e região. Quem informa é o presidente do Gapa (Grupo de Apoio à Prevenção da Aids), Otoniel Azevedo.

Segundo ele, metade desse quantitativo é sobre pacientes de Itabuna. Outros 28 municípios circunvizinhos compõem o raio de atuação da entidade.

Ainda conforme Otoniel disse ao Diário Bahia, entre os novos casos há 60 por cento de mulheres adultas.

“Nós damos orientação, fazemos palestras, eventualmente conseguimos cestas básicas… o Gapa já existe há 35 anos em Itabuna”, afirma.

Programação

A programação do Gapa para este domingo inclui o Terceiro Pedal da Prevenção, com concentração às 7 horas, na Câmara de Vereadores.

Marcada para começar às 8 horas, a mobilização visa multiplicar a máxima de que a prevenção é o melhor contra o vírus HIV e demais ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Os participantes deverão doar alimentos não perecíveis e farão um trajeto passando pelo Santo Antônio, São Caetano e avenidas do centro.

Além de levar solidariedade, contarão com momentos de aprendizado e serviços de saúde, com equipes das faculdades de Medicina Afya e Unex.

“É um dia de consciência, de luta, de batalha”, convida Otoniel Azevedo.

Para o próximo dia 09, informa o presidente do Gapa, está previsto um seminário, na sede da Unex.