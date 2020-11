Itabuna elege Augusto Castro para prefeito

A partir de janeiro de 2021, a cadeira de prefeito de Itabuna será ocupada pelo ex-deputado Augusto Castro (PSD), como revela o resultado recém-divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele teve 40.868 votos

Como vice-prefeito eleito, o vereador Enderson Guinho (Cidadania), que exerce o primeiro mandato na Câmara Municipal.

O pleito deste domingo dá sequência à tradição grapiúna de não reeleger gestores. Afinal, entre os 11 concorrentes havia três ex-prefeitos: Capitão Azevedo (PL), Geraldo Simões (PT) e o atual alcaide, Fernando Gomes (PSC). Ele buscava o sexto mandato e dizia ser esta a última disputa de que participaria. Se mantida tal decisão, terminará em dezembro a sua carreira política.

Uma surpresa neste pleito é o desempenho de Dr. Mangabeira (PDT), segundo colocado na eleição de 2016 e suplente de deputado federal. Como a política sempre surpreende, ficou desta vez em quarto lugar.

Sobre o prefeito eleito, acumula a experiência de ter exercido dois mandatos na Assembleia Legislativa e, por que não dizer, já chega com um aviso: aqueles que não satisfazem o eleitorado itabunense não conseguem quebrar o tabu da reeleição no município. Outro ponto aparentemente favorável é a coligação com apenas quatro partidos (PSD, Cidadania, PSB e Rede Sustentabilidade) – o que pode facilitar a construção da gestão.

Propostas de campanha

Então candidato, Augusto Castro falava em “Nos primeiros 100 dias trabalhar firmemente para reabrir o Hospital São Lucas e o Centro Médico Pediátrico (Cemepi)”; “requalificação da atenção primária, que envolve as unidades básicas e de saúde da família, para que sejam o “Portal de Entrada” do SUS” e interligação entre essas unidades, “utilizando para isso a tecnologia da informação e comunicação”.

No aspecto da segurança, ele sinalizou para projetos como “Itabuna Presente” e “Itabuna Segura”, além de um “plano de segurança que inclua videomonitoramento nos bairros”.