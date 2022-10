Itabuna elege Pancadinha para deputado

Dois políticos da região cacaueira estão entre os eleitos para formar a nova Assembleia Legislativa da Bahia a partir do início do ano que vem. De Ilhéus, Soane Galvão, mulher de Marão, prefeito do município. De Itabuna, Fabrício Pancadinha, atual vereador.

Soane Galvão disputou a eleição pelo PSB, que tinha apenas duas vagas. Ela ficou com a primeira, enquanto que Angelo Almeida ficou na segunda colocação. O mesmo aconteceu com Pancadinha, que ficou com uma das duas vagas do Solidariedade.