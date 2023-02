Itabuna: Emasa desobstrui rede de água no alto do Pontalzinho

Uma equipe de campo da Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) conseguiu localizar e reparar um entupimento de uma rede de distribuição de 60 milímetros que prejudicava o abastecimento da parte alta do bairro Pontalzinho. Os serviços foram executados na Rua Ariston Caldas.

De acordo com o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt, na última semana moradores da parte alta do Pontalzinho reclamavam da deficiência no fornecimento de água nas suas torneiras e reservatórios.

“Tomamos conhecimento do problema e imediatamente passamos a monitorar a área. Em paralelo, foi feito a verificação da rede com a utilização de Geofone. O ponto exato do entupimento foi localizado e o reparo executado”, disse o gerente técnico da Emasa.

USO DA TECNOLOGIA

O engenheiro ambiental João Bitencourt afirmou que está em fase de implantação um novo sistema através de Geofy, que vai auxiliar a Emasa na identificação de problemas nas redes de abastecimento de água. “Com essa tecnologia será possível identificar em tempo hábil o problema e as soluções serem antecipadas”, finalizou