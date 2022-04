Itabuna: Emasa recupera rede de esgotamento sanitário na Rua Mariá Ferreira

A Gerência de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) realizou reparo em uma galeria da rede de esgotamento sanitário da Rua Mariá Ferreira em frente à Praça Otávio Mangabeira (Camacan).

Houve a conexão indevida da rede de drenagem pluvial com a rede de esgoto que sai da Avenida Fernando Cordier, passa por um pequeno trecho da Mariá Ferreira e entronca na rede geral da Avenida do Cinquentenário, o que provocou ao rompimento e levou o pavimento a sucumbir.

A equipe de operários da Emasa reconstituiu a rede de esgoto, refazendo a conexão entre os poços de visita (PV) e desfazendo a interligação com a galeria de drenagem, deixando a vala pronta para que a Prefeitura possa construir um poço de visita. Segundo o gerente de Saneamento da Emasa, Tauan Sampaio, as ligações mistas, sistema sanitário de drenagem e esgoto, terminam por comprometer a infraestrutura de saneamento da cidade.

“O lançamento indevido de água de chuva na rede de esgoto sanitário pode causar extravasamentos, já que a mesma não comporta está vazão. Parte da população costuma confundir as redes de coleta de esgoto com as redes de drenagem pluvial. Por essa razão, utilizam os sistemas de forma inapropriada”, adverte o engenheiro civil, sanitário e ambiental, Tauan Sampaio.