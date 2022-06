Itabuna: Emasa substitui rede na Rua Getúlio Vargas

Uma equipe da Gerência de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), realizou ontem, dia 7, a troca da tubulação de esgoto da Rua Getúlio Vargas, no Bairro Mangabinha. Ao todo foram substituídos 12 metros de galerias de cerâmica danificados por tubos de PVC, mais modernos.

De acordo com o supervisor de campo da Emasa, Ailson Sousa, além da troca da rede de esgotamento sanitário, também ocorreu a limpeza de uma galeria de drenagem.

“Há tempos, essa rede apresentava problemas, com muito acúmulo de gordura e, além disso, houve o assoreamento em razão das fortes chuvas de dezembro passado. Com o serviço agora realizado serão eliminados definitivamente os transtornos na Rua Getúlio Vargas”, assegurou Ailson Sousa.

O supervisor de Campo orienta que as pessoas usem a rede de esgoto com critérios, evitando o despejo de gordura e também evitando jogar lixo na via pública, porque a sujeira acaba caindo na tubulação causando o extravasamento da rede de esgotamento sanitário.