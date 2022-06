Itabuna: engenheira morre atropelada em estacionamento

Tâmara de Jesus Matos, engenheira, 26 anos, funcionária da Prefeitura de Itabuna, morreu na tarde desta quinta-feira, 2, ao ser atingida por um Ecosport, no estacionamento da churrascaria Boi Gordo, proximidades da rodoviária. As primeiras informações são de que o carro desceu desgovernado, o que resultou no acidente.

Ainda segundo testemunhas, Tâmara foi arrastada para debaixo do carro e ficou bastante machucada. Como consequência, sofreu hemorragia interna, motivo de sua morte, pouco tempo depois, no Hospital Calixto Midlej Filho, para onde foi levada pelo SAMU.

A morte de Tâmara tem ampla repercussão nas redes sociais, pois ela era uma figura muito conhecida em Itabuna. Além de servidora da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo local, ela se destacava na música. Costumava se apresentar em público, em voz e violão.

Moção de Pesar

Toda a equipe de colaboradores da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo encontra-se desolada com a repentina perda da colega engenheira civil, Tâmara de Jesus Matos (26), vitima de acidente de trânsito no início da tarde de hoje, dia 2. Além de funcionária exemplar, Tâmara irradiava energia positiva e encantava a todos com seu talento musical.

Pedimos a Deus que acolha seu espirito e conforte a dor de todos que tiveram o prazer de desfrutar do convívio dessa pessoa maravilhosa. Sempre lembraremos dela com o sorriso encantador.

Itabuna, 2 de junho de 2022

Almir Melo Jr

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo