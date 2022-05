Itabuna entrega carro adaptado para Associação dos Paraplégicos

Na manhã desta quinta-feira, dia 5, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) de Itabuna fez a entrega de um carro adaptado para a Associação Grapiúna de Paraplégico (AGP).

O ato simbólico ocorreu em frente à sede da SEMPS e contou com a presença do prefeito Augusto Castro, da secretária Andrea Castro, diretores e associados da AGP e da população civil organizada.

O carro, conquistado pela AGP, contou com uma contrapartida financeira da Prefeitura de Itabuna, que possibilitou a aquisição. Foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Márcio Marinho (Republicanos).

“Esta era uma necessidade dos mais de 25 mil deficientes físicos do nosso município. Possibilitar essa conquista é para a nossa Secretaria um momento de muita alegria pois, sabemos e lutamos juntos pela inclusão social”, declarou a titular da SEMPS, secretária Andrea Castro.

“Nós estamos nessa luta, desde quando éramos deputado estadual, porque sabemos da importância da inclusão social e também da necessidade da locomoção das pessoas com mais segurança. Por isso, contribuímos para essa conquista e estamos muito felizes com a entrega deste veículo para a AGP”, declarou o prefeito Augusto Castro.

Pioneira

A AGP é a primeira associação no Estado a receber um veículo adaptado, que vai atender prioritariamente aos 180 associados. Para o vice-presidente da AGP, Bruno Santana, é a realização de um sonho.

“São mais de 20 anos na luta por essa conquista. Receber hoje esse veículo é nossa maior realização, pois vai facilitar muito a nossa locomoção, especialmente dos atletas do nosso time de basquete que constantemente precisam viajar para as competições. Tínhamos muitas dificuldades sempre. Agora, com o veículo, ficaremos mais tranquilos”, finalizou Bruno, emocionado.